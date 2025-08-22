Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı: Gerçekten zormuş

Çeşme'de konser veren Yıldız Tilbe, gelen konuklarıyla bol bol sohbet etti. Kadınlarla ilgili sözleriyle alkış toplayan Yıldız Tilbe, "Kadınlar çiçek gibidir, bazılarının dikenleri vardır; benim gibi. Gülü seven dikenine katlanır" ifadelerini kullandı. İlk kez hastalığından da bahseden Yıldız Tilbe,

YILDIZ TİLBE KONSERİNDE MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞI AÇIKLADI

Konserde, tansiyon hastası olduğunu itiraf eden Yıldız Tilbe, "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi." diyerek zorluklarından bahsetti.

YILDIZ TİLBE: GERÇEKTEN ZORMUŞ

Tansiyon hastalığının gerçekten zor olduğunu belirten Tilbe, "Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum." derken, sağlık sıkıntılarına rağmen sahnede olmanın kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe kadınlar için, "Kadınlar çiçek gibidir, bazılarının dikenleri vardır; benim gibi. Gülü seven dikenine katlanır" ifadelerini kullandı.