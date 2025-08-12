Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı

Halit Yukay'a ait teknenin Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla birlikte , tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.

HALİT YUKAY İLE SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce iş insanıyla görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi.

KIVANÇ TATLITUĞ, HALİT YUKAY İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.