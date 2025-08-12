Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı

İş insanı Halit Yukay'a ait teknenin Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları da o günden itibaren devam ediyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşirken, kaza esnasında Halit Yukay'ın telefonda Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:22

Halit Yukay'a ait teknenin açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla birlikte , tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.

HALİT YUKAY İLE SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan 'un kazadan hemen önce iş insanıyla görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi.

Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı

Soruşturmayla birlikte , tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.

Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı

KIVANÇ TATLITUĞ, HALİT YUKAY İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Halit Yukay'ın son konuştuğu isim Kıvanç Tatlıtuğ çıktı! Sürtünme izleri gemiye ait çıktı
ETİKETLER
#yalova
#kıvanç tatlıtuğ
#Marmara Adası
#Halit Yukay
#Tekna Kaybı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.