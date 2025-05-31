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 | Dilek Ulusan

Hasan Can Kaya sokak sokak aramaya çıktı!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz aylarca sahiplendiğini kedisinin kaybolduğunu belirtti. Levent'te kedisini aramaya çıkan Hasan Can Kaya, takipçilerinden de yardım istedi.

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Hasan Can Kaya sokak sokak aramaya çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 17:33

Bu yılın başında zatürre nedeniyle uzun süre hastanede tedavi altında olan Hasan Can Kaya, Bugün taburcu oldum. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bir süredir kedileriyle zaman geçiren Hasan Can Kaya, birinin kaybolduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Can Kaya, Levent'te sokak sokak kedisini aramaya başladı.

Hasan Can Kaya sokak sokak aramaya çıktı!

Hasan Can Kaya, "Yoğun alerjim olduğu için eve asla kedi almayacağım demiştim. Ama Kedi kendi sahibini seçermiş. Günlerdir kapıda ağlıyor. Dayanamadim. Adını izzet koydum. Yarın da veterinere yollayıp künye yaptiricam. Benim evin kedisi oldu. Bahçede bakacağım. Eve hoş geldin at hırsızı İzzet" demişti

Hasan Can Kaya sokak sokak aramaya çıktı!
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