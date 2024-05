Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında polemiğe son nokta

14 May 2024 05:39 - Güncelleme : 14 May 2024 05:51

Cem Yılmaz'ın kendisine gönderme yaptığı Hasan Can Kaya "veteran komedyen" demiş ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Hasan Can Kaya Maltepe Üniversitesi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasında tartışmaya son noktayı koyarak şakalaştıklarını söyledi.

Komedyen Can Kaya, “Benim açımdan büyütülecek bir durum yok. Şakalaştık, bitti. Bir gerginlik, negatif durum yok” şeklinde konuşarak barış elini uzattı.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, gösterilerinden birinde seyircilerin Gebze'den geldiklerini söylemesi üzerine "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." yanıtını vermiş ve devamında Hasan Can Kaya'nın konuşma şekliyle dalga geçmişti. Yılmaz'ın ifadelerine yanıt veren Kaya, Yılmaz için "Küçük bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın arasında uzun bir süredir sert rüzgar esiyordu. İki komedyenin polemikleri sosyal medyanın da gündeminde yer alıyordu. Bu akşam bir ödül törenine katılan Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz ile aralarındaki polemiğe son verdiğini duyurdu. Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz'a zeytin dalı uzattı.