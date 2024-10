Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı tepkisi! "Vefa borcum yok"

07 Ekim 2024 09:28 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:10

Hasan Can Kaya, Melis İşiten'in sunuculuğunu üstlendiği programda gelen Acun Ilıcalı sorusuna sinirlendi. Melis İşiten'in "Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" diyerek bu konuya katılıp katılmadığını sordu. Sinirlenen Hasan Can Kaya, "Alakası yok. Ben Exxen'e geçtiğimde 19 milyon izlemem vardı" dedi.

Exxen​'de yayınlanan Konuşanlar​ programıyla beğeni toplayan Hasan Can Kaya​, konuk olduğu programda gelen soruları cevapladı. Melis İşiten​, Hasan Can Kaya'nın "Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" cümlesini değerlendirmesini istedi. Bir hayli sinirlenen Hasan Can Kaya, "Kimseye vefa borcum yok" dedi.

HASAN CAN KAYA'YI SİNİRLENDİREN SORU

Hasan Can Kaya kimsenin torpili ile bir yere gelmediğini belirterek, "Alakası yok. Her şey kayıtlı. Exxen’e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abomen vardı. izlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun Abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok." dedi.

Exxen' neden geçtiğini de açıklayan Hasan Can Kaya, "Acun Abiyle iyi anlaşıyor muyum? Anlaşıyorum. Seviyor muyum? Seviyorum. Çok mutlu çalışıyorum adamla. Bu yüzden dışardan gelen teklifleri re ediyorum. Yani kimseye vefa borcum olduğundan çalışmıyorum." dedi.