Heavy metal efsanesi Judas Priest İstanbul'a geliyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 09:35 - Güncelleme : 23 May 2024 09:35
1969'da kurulan İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da konser verecek.
Tüm zamanların en başarılı metal grupları arasında gösterilen Judas Priest, "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da konser verecek.
50 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ RAKAMI
Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan topluluk, dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.
Toplululuk bu yıl mart ayında da "Invincible Shield" adlı yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı