Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ukrayna'dan ABD'ye barış pazarlığı: İki anlaşmayı masaya sürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde yapılan kritik Ukrayna - Rusya zirvesinde Zelenski'nin teklifi damga vurdu. Güvenlik garantisi masaya sürülerek Kiev yönetimi pazarlık şartlarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 03:04
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 03:07

Dünyanın bitişi için gözünü çevirdiği Rusya - savaşı için yapılan görüşmelerde taraflar pazarlık şartlarını masaya sürüyor. Financial Times'ın haberine göre Kiev yönetimi barış güvencesi isteyerek iki anlaşmayı teklif etti.

Ukrayna'dan ABD'ye barış pazarlığı: İki anlaşmayı masaya sürdü


Başkanı Donald Trump liderliğindeki zirvede Ukrayna'nın Rusya'ya toprak tavizlerini reddettiği belirtildi. ABD'ye 100 milyar dolarlık silah alımı 50 milyar dolarlık insansız hava aracı üretim anlaşması teklif etti.

Ukrayna'dan ABD'ye barış pazarlığı: İki anlaşmayı masaya sürdü

UKRAYNA TAVİZLERİ KABUL ETMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Ukrayna'nın pozisyonuna ilişkin açıklayıcı metin dağıtıldı.

Buna göre Ukrayna, Rusya'ya toprak tavizleri içeren anlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi ve "tam bir barış anlaşmasına" için ilk adım olarak ateşkes sağlanması konusundaki tutumunu yineledi.

Metinde, "kalıcı bir barışın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen tavizlere ve karşılıksız hediyelere değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiği" aktarıldı.

Ukrayna, Rusya ile barışın sağlanmasının ardından ABD'nin sağladığı garantiler karşılığında bu ülkeden 100 milyar dolarlık silah satın almayı taahhüt etti.

Ukrayna'dan ABD'ye barış pazarlığı: İki anlaşmayı masaya sürdü

FİNANSMAN AVRUPA'DAN

Metinde, söz konusu satın almaya ilişkin finansmanın Avrupa tarafından sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca Ukrayna, ABD ile 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması yapacağını belirtti.

Metinde, Ukrayna'nın anlaşma kapsamında hangi silahları tedarik etmek istediği net olarak tanımlanmadı.

Söz konusu teklifler doğrultusunda Kiev yönetiminin, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den silah satın alımı ve insansız hava aracı üretim anlaşması önerdiği iddia edildi.

ABD basınına göre, Beyaz Saray'da görüşme trafiğinin uzaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Fox News'e vermesi planlanan röportajı iptal edildi.

GÖZLER ZİRVEDEYDİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın gözü Trump ve Zelenski zirvesinde! Beyaz Saray’daki barış görüşmede üçlü toplantı sinyali
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#barış görüşmeleri
#Abd
#Ukrayna
#Silah Satın Alımı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.