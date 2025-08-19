Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan araçlarda kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğuyla ilgili düzenleme ilan edildi. Değişiklik okul servislerini de kapsıyor. Yolcuların güvenliğini ve yolda gerçekleşen olayları kayıt altına almayı da amaçlayan zorunlulukta araç tescil tarihine göre kademe getirildi.

Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
19.08.2025
04:03
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
04:05

İçişleri Bakanlığı tarafından 'nde yapılan düzenlemeye göre araçlarda kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğuyla ilgili bazı maddelerde değişikliğe gidildi.

Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de



ARAÇLARIN TESCİL TARİHİNE GÖRE YENİDEN DÜZENLENDİ

Yolcu güvenliği ve olası olayların belgelenmesi amacıyla getirilen kamera ve takip zorunluluğu okul servisleri, minibüs otobüs ve bazı ticari araçları kapsıyor. Resmi Gazete'nin 19 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan karara göre bu şartlar bundan sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda ilk kayıt sırasında aranacak. Halihazırda trafikte mevcut araçlarda zorunluluk kademeli olarak yürürlüğe alınacak.
2025-2023 model araçlarda: 1 Ocak 2026
2022 - 2018 model araçlarda 1 Ocak 2027
2017 öncesi eski modellerde 1 Ocak 2028 tarihi itibarıyla ilk muayene tarihinden itibaren aranacak.

Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de


OKUL SERVİSLERİNDE KAMERA ZORUNLULUĞU DÜZENLEMESİ


Okul servislerinde işletmecilerin teknik yetersizlikleri gerekçe göstererek ertelenmesini istediği yeni düzenlemede erteleme yapıldı. 18 Şubat 1 Ekim 2025 arasında olarak trafik tescili yapılan ancak eski yönetmeliğe göre kamera ve kayıt cihazı bulunan taşıtlarda zorunluluk 31 Aralık 2027'ye ertelendi.

Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
