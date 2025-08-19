Ticari araç ve okul servisleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeye göre araçlarda kamera, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğuyla ilgili bazı maddelerde değişikliğe gidildi.





ARAÇLARIN TESCİL TARİHİNE GÖRE YENİDEN DÜZENLENDİ

Yolcu güvenliği ve olası olayların belgelenmesi amacıyla getirilen kamera ve takip zorunluluğu okul servisleri, minibüs otobüs ve bazı ticari araçları kapsıyor. Resmi Gazete'nin 19 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan karara göre bu şartlar bundan sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda ilk kayıt sırasında aranacak. Halihazırda trafikte mevcut araçlarda zorunluluk kademeli olarak yürürlüğe alınacak.

2025-2023 model araçlarda: 1 Ocak 2026

2022 - 2018 model araçlarda 1 Ocak 2027

2017 öncesi eski modellerde 1 Ocak 2028 tarihi itibarıyla ilk muayene tarihinden itibaren aranacak.



OKUL SERVİSLERİNDE KAMERA ZORUNLULUĞU DÜZENLEMESİ



Okul servislerinde işletmecilerin teknik yetersizlikleri gerekçe göstererek ertelenmesini istediği yeni düzenlemede erteleme yapıldı. 18 Şubat 1 Ekim 2025 arasında okul servisi olarak trafik tescili yapılan ancak eski yönetmeliğe göre kamera ve kayıt cihazı bulunan taşıtlarda zorunluluk 31 Aralık 2027'ye ertelendi.