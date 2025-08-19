Alkollü sürücü Avcılar'da ortalığı birbirine kattı, dükkandan içeri daldı

Avcılar'da bir sürücü alkolün etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybederek önce duvara çarptı sonra tekel bayisinden içeri girdi. Sokakta panik oluşturan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.