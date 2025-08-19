Otellerde sezon ortası indirim krizi! Mağdur müşteriler için iade yolu açıldı

Turizmde oteller bu yıl boş odaların mevcut olmasıyla sezon ortası indirim yapmaya başladı. Bu yüzden daha uygun fiyatlı tatil yapmak isteyenlerin rağbet gösterdiği "erken rezervasyon" bu yıl daha pahalıya mal oldu. Tatilciler bu farka tepki gösterirken otellerden fark istenip istenemeyeceği sorusu doğdu.

KIŞ ORTASINDA "İNDİRİMLİ ALDIM" DİYE SEVİNENLER HÜSRANA UĞRADI



Kış ortasında yaz öncesi neredeyse yüzde 40'a varan indirimlerle odalarını kiralayan müşterilerden bazıları, neredeyse yaz ortasında rezervasyon yapanlardan daha fazla bedel ödemiş oldu. Uzmanlar mağdur olan müşterilerin bu farkın peşine düşebileceğini ifade etti.

OTELLERDEN FARK İADESİ NASIL İSTENİR?

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk bu durumun normal olmadığının altını çizerek iade talebine nasıl başvurulabileceğini şu şekilde aktardı: “Tatilci, önce otele başvurup ödediği fazla ücretin iadesini talep edebilir. Eğer otel bu talebe olumlu dönüş yapmazsa müşteri tatilini yapar, ardından belgeleriyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Heyet tüketiciyi haklı bulursa iade kararı çıkar. Otel isterse bu karara itiraz edebilir. Bu durumda dosya Tüketici Mahkemesi’ne taşınır ve ‘Haksız yere cezalandırıldım’ diyerek savunma yapar. Hem Hakem Heyeti’nde hem de Mahkeme’de genellikle turizm alanında uzman bilirkişilerin raporuna göre karar verilir.”

