SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Otellerde sezon ortası indirim krizi! Mağdur müşteriler için iade yolu açıldı

Yaz tatilini daha ucuza getirmek isteyenlerin tercih ettiği "erken rezervasyon" bu yıl pahalıya patladı. Bazı oteller hedefledikleri doluluk oranına ulaşamayınca indirime gitti. Sezonda rezervasyon yapanların ödediği ücret bile daha uygun fiyata gelince tartışma başladı. Müşterilerin otellerden fark iadesi alabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Ekonomim
Ekonomim
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 05:52
|
19.08.2025
19.08.2025
saat ikonu 05:52

Turizmde oteller bu yıl boş odaların mevcut olmasıyla sezon ortası indirim yapmaya başladı. Bu yüzden daha uygun fiyatlı yapmak isteyenlerin rağbet gösterdiği "erken rezervasyon" bu yıl daha pahalıya mal oldu. Tatilciler bu farka tepki gösterirken otellerden fark istenip istenemeyeceği sorusu doğdu.

KIŞ ORTASINDA "İNDİRİMLİ ALDIM" DİYE SEVİNENLER HÜSRANA UĞRADI

Kış ortasında yaz öncesi neredeyse yüzde 40'a varan indirimlerle odalarını kiralayan müşterilerden bazıları, neredeyse yaz ortasında rezervasyon yapanlardan daha fazla bedel ödemiş oldu. Uzmanlar mağdur olan müşterilerin bu farkın peşine düşebileceğini ifade etti.

OTELLERDEN FARK İADESİ NASIL İSTENİR?

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk bu durumun normal olmadığının altını çizerek talebine nasıl başvurulabileceğini şu şekilde aktardı: “Tatilci, önce otele başvurup ödediği fazla ücretin iadesini talep edebilir. Eğer bu talebe olumlu dönüş yapmazsa müşteri tatilini yapar, ardından belgeleriyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Heyet tüketiciyi haklı bulursa iade kararı çıkar. Otel isterse bu karara itiraz edebilir. Bu durumda dosya Tüketici Mahkemesi’ne taşınır ve ‘Haksız yere cezalandırıldım’ diyerek savunma yapar. Hem Hakem Heyeti’nde hem de Mahkeme’de genellikle alanında uzman bilirkişilerin raporuna göre karar verilir.”

ETİKETLER
#otel
#turizm
#tatil
#iade
#tüketici hakları
#ındirim
#Oteller
#Erken Rezervasyon
#Iade Talebi
#Erken Rezervasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
