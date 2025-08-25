Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı

İngiltere'den tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Nelmes, AVM çıkışı 6 bin TL değerindeki kıyafetlerle ödeme yapmadan mağazadan uzaklaştı. İfadesine ulaşılan Nelmes, "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım." diyerek kendisini savundu.

CERYS ANN NELMES'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Şişli'deki AVM'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı.

CERYS ANN NELMES'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI HIRSIZLIK KASTIM YOKTU

Poliste ifadesi alınan Nelmes ise suçlamaları reddetti VE "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu.



TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nelmes hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem başlattı. Dosya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuklama talebini reddetti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Nelmes'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Buna göre: Nelmes'in yurtdışına çıkışı yasaklandı, her hafta karakola gidip imza vermesi zorunlu kılındı. Adli kontrol hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda tutuklanabileceği hatırlatıldı.