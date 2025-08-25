Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı

Şişli'deki bir AVM'de 22 Temmuz'da yaşanan hırsızlık olayında İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in adı geçti. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Cerys Ann Nelmes'in ifadesine ise aylar sonra ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:32

İngiltere'den tatil için 'ye geldiğini söyleyen Nelmes, çıkışı 6 bin TL değerindeki kıyafetlerle ödeme yapmadan mağazadan uzaklaştı. İfadesine ulaşılan Nelmes, "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım." diyerek kendisini savundu.

CERYS ANN NELMES'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Şişli'deki AVM'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında 22 Temmuz günü hareketli anlar yaşandı. İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes, mağazadan aldığı kıyafetlerin ödemesini yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı.

Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı

CERYS ANN NELMES'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI HIRSIZLIK KASTIM YOKTU

Poliste ifadesi alınan Nelmes ise suçlamaları reddetti VE "Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu.

Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nelmes hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem başlattı. Dosya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuklama talebini reddetti.

Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Nelmes'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Buna göre: Nelmes'in yurtdışına çıkışı yasaklandı, her hafta karakola gidip imza vermesi zorunlu kılındı. Adli kontrol hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda tutuklanabileceği hatırlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı
ETİKETLER
#Türkiye
#hırsızlık
#AVM
#psikolojik sorunlar
#iflas
#Cerys Ann Nelmes
#Yurtdışına Çıkış Yasakı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.