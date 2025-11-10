Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni işini kurdu! Paylaşımlarına yorum yağdı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'da eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'de işine başladı. Mimarlık bölümü mezunu Zehra Çilingiroğlu, yeni işinden ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İŞ HAYATINA ATILDI

Mimarlık okuyan Zehra Çilingiroğlu, okulunu bitirir bitirmez işini kurdu. Zehra, kendisinin düzenlediği evinden kareleri ise takipçilerinin beğenisine sundu.

Zehra Çilingiroğlu'na ilk beğeni ise annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu'ndan geldi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU LONDRA'DA EĞİTİM ALDI

İç mimarlık eğitimini Londra Westminster Üniversitesi ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye’ye dönüşünün ardından önde gelen mimarlık ofislerinden birinde çalıştı.