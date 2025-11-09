İbrahim Tatlıses 50 yıl sonra yeniden Kayseri'de sahneye çıktı

İbrahim Tatlıses, sahne öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1975 yılında Kayseri’deki fuarda sahne aldığını hatırlatarak, 50 yıl sonra yeniden Kayseri’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tatlıses, salonu dolduran sevenlerine seslenerek şunları söyledi:

"50 yıl önce Kayseri’de gazinoda çıkmıştım. 50 yıl sonra da buradayım. Yine Kayseri’deyiz. Ben salonu bu yaşta dolduruyorsam demek ki halen iş bitmemiş."

PASTIRMA VE MANTIYA ÖVGÜ

Kayseri'nin meşhur lezzetlerine de değinen sanatçı, “Dün pastırma ve mantı yedik. Hakikaten çok güzel. Böyle bir şey yok. Ben ayak bastığım yere bereket getiririm,” dedi.

Tatlıses, ayrıca Kayseri'nin ticaretteki başarısını vurgularken, “Kayserililer kurnaz olur derler ama ben karşılaşmadım. Kayseri ticarette iyi her şey de iyi. Pastırma ve sucuk buradan sorulur. Çiğ köfte de Urfa’dan sorulur,” ifadelerini kullandı.