İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki

Venedik Film Festivali’ne ABD’li yönetmen Jim Jarmush'un çıkışı damga vurdu. Bağımsız sinemanın usta ismi Jarmusch, son filmi Father Mother Sister Brother’ın ortak yapımcısı Mubi’nin, İsrail ordusuyla yakın bağları olan bir yatırımcıyla anlaşmasını “rahatsız edici” bulduğunu söyledi.

PATRONU TÜRK İŞ İNSANI EFE ÇAKAREL

Türk iş insanı ve yatırımcı Efe Çakarel'in sahibi olduğu MUBI ile ortaklıktan gelen tüm kurumsal paranın kirli olduğunu belirten Jarmush, "Benim MUBİ’yle ilişkim o olaydan çok daha önce başladı ve birlikte çalışmak gerçekten harikaydı. Ancak MUBİ’yle Sequoia arasındaki bu ilişkiden hayal kırıklığına uğradım ve rahatsız oldum. Eğer bu konuyu konuşmak istiyorsanız muhatap MUBİ olmalı. Ben onların sözcüsü değilim. Bu ilişkiden kaygılıyım. Ben bağımsız bir sinemacıyım ve filmlerimi finanse etmek için farklı kaynaklardan para aldım. Bütün kurumsal paralar kirlidir. Bu film şirketlerini ve onların finansal yapılarını incelemeye kalkarsanız çok fazla pislik bulursunuz. Bundan kaçınabilirsiniz ama o zaman da film yapamazsınız.Oysa filmler, söylemek istediğimi aktarmanın yoludur. Endişeliyim ama hoşlanmadığım şeylerden biri de açıklama sorumluluğunun biz sanatçılara yüklenmesi. Bu bizim işimiz değil” ifadesini kullandı.

100 MİLYON DOLAR YATIRDI

Dijital film platformu MUBI, mayıs ayı sonunda Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital’den 100 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurmuştu. Sequoia Capital’in, Temmuz 2024’te kurulan savunma teknolojisi girişimi Kela’ya da destek verdiği biliniyor. Kela, şu anda İsrail ordusunun yapay zekaya entegre olabilmesi için bir işletim sistemi geliştiriyor.

Bu iş birliği, MUBI’nin aboneleri ve sinemaseverler arasında ciddi tepkilere yol açtı. Dünyaca ünlü yönetmenler Aki Kaurismäki, Joshua Oppenheimer ve Levan Akın’ın da aralarında olduğu 38 sinemacı, platformu ortaklığı sonlandırmaya ve Gazze’deki şiddet olaylarına dolaylı şekilde destek olmamaya çağırdı.

Türkiye’den tepkiler de gecikmedi. Sinema ve TV Sendikası, 400 imza toplanan bir açık mektupla MUBI’ye seslenerek, “Filmlerimiz aracılığıyla elde ettiği görünürlüğü savaşı finanse eden bir şirketle paylaşmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE INDYA MOORE'DAN

Filmin oyuncularından Indya Moore da Filistin meselesine vurgu yaparak, sanatçıların etik sorumlulukla üretim yapma çabasının giderek zorlaştığını ifade etti.