Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki

ABD’li yönetmen Jim Jarmush, dijital film platformu MUBI’nin İsrail ordusuyla bağlantılı bir şirketten yatırım almasını rahatsız edici bulduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:12

Venedik Film Festivali’ne ABD’li yönetmen Jim Jarmush'un çıkışı damga vurdu. Bağımsız sinemanın usta ismi Jarmusch, son filmi Father Mother Sister Brother’ın ortak yapımcısı Mubi’nin, ordusuyla yakın bağları olan bir yatırımcıyla anlaşmasını “rahatsız edici” bulduğunu söyledi.

İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki

PATRONU TÜRK İŞ İNSANI EFE ÇAKAREL

Türk iş insanı ve yatırımcı Efe Çakarel'in sahibi olduğu MUBI ile ortaklıktan gelen tüm kurumsal paranın kirli olduğunu belirten Jarmush, "Benim MUBİ’yle ilişkim o olaydan çok daha önce başladı ve birlikte çalışmak gerçekten harikaydı. Ancak MUBİ’yle Sequoia arasındaki bu ilişkiden hayal kırıklığına uğradım ve rahatsız oldum. Eğer bu konuyu konuşmak istiyorsanız muhatap MUBİ olmalı. Ben onların sözcüsü değilim. Bu ilişkiden kaygılıyım. Ben bağımsız bir sinemacıyım ve filmlerimi finanse etmek için farklı kaynaklardan para aldım. Bütün kurumsal paralar kirlidir. Bu film şirketlerini ve onların finansal yapılarını incelemeye kalkarsanız çok fazla pislik bulursunuz. Bundan kaçınabilirsiniz ama o zaman da film yapamazsınız.Oysa filmler, söylemek istediğimi aktarmanın yoludur. Endişeliyim ama hoşlanmadığım şeylerden biri de açıklama sorumluluğunun biz sanatçılara yüklenmesi. Bu bizim işimiz değil” ifadesini kullandı.

İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki

100 MİLYON DOLAR YATIRDI

Dijital film platformu MUBI, mayıs ayı sonunda Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital’den 100 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurmuştu. Sequoia Capital’in, Temmuz 2024’te kurulan savunma teknolojisi girişimi Kela’ya da destek verdiği biliniyor. Kela, şu anda İsrail ordusunun yapay zekaya entegre olabilmesi için bir işletim sistemi geliştiriyor.

Bu iş birliği, MUBI’nin aboneleri ve sinemaseverler arasında ciddi tepkilere yol açtı. Dünyaca ünlü yönetmenler Aki Kaurismäki, Joshua Oppenheimer ve Levan Akın’ın da aralarında olduğu 38 sinemacı, platformu ortaklığı sonlandırmaya ve Gazze’deki şiddet olaylarına dolaylı şekilde destek olmamaya çağırdı.

Türkiye’den tepkiler de gecikmedi. Sinema ve TV Sendikası, 400 imza toplanan bir açık mektupla MUBI’ye seslenerek, “Filmlerimiz aracılığıyla elde ettiği görünürlüğü savaşı finanse eden bir şirketle paylaşmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusuyla bağları bulunan MUBI'ye tepkiler dinmiyor! ABD'li yönetmeden sert tepki

BİR TEPKİ DE INDYA MOORE'DAN

Filmin oyuncularından Indya Moore da meselesine vurgu yaparak, sanatçıların etik sorumlulukla üretim yapma çabasının giderek zorlaştığını ifade etti.

ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#İsrail Ordusu
#venedik film festivali
#Jim Jarmush
#mubi
#Venedik Film Festivali
#Jim Jarmusch
#Mubi
#Sequoia Capital
#Etkiler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.