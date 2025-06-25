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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez, İstanbul konseri için hazırlıklara başladı! Şovu rekor kırabilir

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez yıllar sonra Türkiye'ye geliyor. Antalya ve İstanbul olmak üzere iki kere konser verecek Jennifer Lopez, günde 6 saat prova yapıyor.

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Jennifer Lopez, İstanbul konseri için hazırlıklara başladı! Şovu rekor kırabilir
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:35

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, Up All Night: Live in 2025 turnesi kapsamında 5 Ağustos akşamı, İstanbul Festivali kapsamında unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

JENNIFER LOPEZ GÜNDE 6 SAAT PROVA YAPIYOR

Türkiye'de uzun bir aranın ardından konser verecek Jennifer Lopez'in biletleri kısa sürede bitti. Konserden bir ay önce satışa çıkan biletler, 20 bin satış barajını aştı. JLO konseri, Türkiye'deki en hızlı 20 bin satış barajını aşan konserlerin başında geliyor.

Jennifer Lopez, İstanbul konseri için hazırlıklara başladı! Şovu rekor kırabilir

JENNIFER LOPEZ GÜNDE 6 SAAT PROVA YAPIYOR

Ünlü sanatçı özel ekibiyle turne kapsamında gerçekleştireceği konserlere hazılık yapıyor. Günde 6 saat dans ve performans çalışması yapan Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında sahne şovunun Türkiye ayağı için özel olarak tasarlanan sahne düzeni, ışık ve ses sistemleri de sergiledi.

Jennifer Lopez, İstanbul konseri için hazırlıklara başladı! Şovu rekor kırabilir
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ETİKETLER
#istanbul
#jennifer lopez
#turkey
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