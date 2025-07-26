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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos tarihinde ise İstanbul'da konser verecek. Jennifer Lopez konser öncesi kulis isteklerini bir bir iletti.

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Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 12:41

Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi çerçevesinde İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta verecek gelmeden kulis isteklerini de iletti.

SADECE 50 KİŞİ JENNIFER LOPEZ İLE TANIŞABİLECEK

Haliç’te özel bir mekan o gece için organize edildi. Lopez, gecede ekibinin dışında Türkiye’de kendisi ile tanışmak isteyen 50 kişinin olmasını talep etti. Bu 50 kişi partiye katılmak için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi

Lopez’in bu talebi sonrasında ünlü isimler, iş adamları, fenomenler yarışa girdi. Antalya konserinde Bensu Soral, Seda Bakan ve Gamze Erçel Jennifer Lopez ile karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi

JENNIFER LOPEZ'İN KULİS İSTEKLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Öte yandan Jennifer Lopez o gece büyük bir pasta hazırlatılmasını istedi. Lopez, 2014 yılından bu yana glüten ve süt ürünleri tüketmiyor. O yüzden partideki pastanın da bu detaylarla oluşturulmasını istedi.

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi

Ayrıca Lopez konser günü kulisinden sebze, meyve, kuruyemişin eksik olmaması talebinde bulundu.

Ek olarak konserin ertesi günü Yeditepe İstanbul’u gökyüzünden görmek istediğini de söyledi. Lopez için helikopter turu da organize edildiği söylendi.

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri için istekleri 'pes' dedirtti! Ünlü isimler yarış içine girdi
ETİKETLER
#konser
#jennifer lopez
#İstanbul Festivali
#Kulis İstekleri
#Glotensiz Pasta
#Magazin
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