Johnny Depp, Karayip Korsanlarına dönecek mi? Yapımcıya tek bir soru sordu

İlk serisi 2003 yılında yayınlanan Karayip Korsanları seri filmleriyle de beğeni topladı. Filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Karayip Korsanları 6'nın hazırlıklarına başlarken, başrol oyuncusu Johnny Depp'e teklif götürdü.

KARAYİP KORSANLARI 6 İÇİN JOHNNY DEPP'E TEKLİF

Yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp ile Karayip Korsanları 6'da (Pirates of the Caribbean 6) Kaptan Jack Sparrow rolüne geri dönmesi konusunda teklif sundu.

Yapımcı Jerry Bruckheimer ve Johnny Depp arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini paylaşan Bruckheimer, aktörün ilgisinin senaryonun kalitesine bağlı olduğunu da söyledi. Entertainment Weekly’ye konuşan Bruckheimer, eğer Depp senaryoyu beğenirse bu ikonik role tekrar bürüneceğini belirtti.

SENARYO YAZIM AŞAMASINDA

Bruckheimer, filmin senaryosu üzerinde hâlâ çalıştıklarını ve neredeyse tamamlandığını ancak bazı eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. “Doğru senaryoyu bulmamız lazım. Henüz orada değiliz ama çok yakınız” diyen yapımcı, Disney’in uzun zamandır beklenen Karayip Korsanları 6 projesi için umut verdi. Bu yeni filmin, hem eski hem de yeni karakterlerin bir arada olacağı bir tür yeniden başlatma (reboot) olacağı düşünülüyor.