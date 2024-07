Katı kişi sendromuna yakalanan Celine Dion yıllar sonra Paris Olimpiyat Oyunları için sahneye çıktı

27 Temmuz 2024 02:21 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 02:24

Titanic filminin şarkısı My Heart Will Go On ile milyonların beğenisini kazanan 1988 Eurovision birincisi Céline Dion, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninde sahne aldı. Kas spazmlarına sebep olup, yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkileyen 'Katı Kişi Sendromu' hastalığıyla mücadele eden Celine Dion'un yeniden mikrofonu eline alması sevenlerini heyecanlandırdı.

Dion 1996'da ABD Atlanta'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nın açılışında da sahne almıştı.

ÜCRET ÖDENMEDİ

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle sahnelere ara veren Kanadalı şarkıcının Paris 2024'te sahnelere dönüş performansı için 2 milyon dolar alacağı söylentileri yayılmıştı.

Ancak Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi'nden yapılan açıklamada, açılış töreninde performans sergileyecek sanatçıların hiçbirine ücret ödenmeyeceği belirtildi.

Olimpiyat yetkililerinin açıklamasında; "Bu koşullar altında performans sergileme kararları, Fransa ve spor dünyası için tarihi bir olayın parçası olma arzularını yansıtıyor. Ayrıca Paris 2024, alışılageldiği üzere tüm teknik prodüksiyon ve performans organizasyon masraflarını da karşılayacak. Ayrıca düzenleme komitesinin bütçesinin yüzde 96'sının özel gelirlerden karşılandığını ve sanat ekiplerine herhangi bir kamu katkısının ödenmediğini belirtmek isteriz" denildi.

CELINE DION HASTALIĞI

Nadir görülen nörolojik hastalığıyla iki yıldır mücadele eden Celine Dion, 'Ben: Celine Dion' (I Am: Celine Dion) adlı belgeselde 'Katı kişi sendromu' hastalığıyla ilgili açıklama yaparken; "Her gün çok çalışıyorum ama itiraf etmeliyim ki bu bir mücadeleydi. Konserleri çok özlüyorum. İnsanlar... Onları özledim. Koşamazsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ve durmayacağım" demişti.