Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor! Mezuniyete katıldı, kep attı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, hukuk fakültesinden mezun oldu. 44 yaşındaki Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söyleyerek tebrik mesajı yayınladı.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian yıllardır kurduğu üniversite hayallerini de gerçekleştirdi. Kardashian ailesinin en büyüğü olan Kim Kardashian hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu.

KIM KARDASHIAN HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

Ünlü yıldız daha önce hukuk eğitimi alma arzusunun Twitter'da bir video izledikten sonra “şaşkınlık” hissetmesiyle başladığını açıklamıştı. Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söylemiş ve “Bu toplam 5,184 saatlik yasal çalışma anlamına geliyor. Bu süreyi dört çocuk yetiştirirken, işlerini yürütürken, televizyon programları çekerken ve başkalarını savunmak için mahkeme salonlarında boy gösterirken geçirdi” dedi.

Mezuniyet kepi taktığı anları sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, hukuk yolculuğunun gururunu yaşadı. Törene Kardashian'ın kardeşi Khloé Kardashian, mentorluk yapan avukat Jessica Jackson ve CNN'den tanınmış isim Van Jones da katıldı