Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor! Mezuniyete katıldı, kep attı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, hukuk fakültesinden mezun oldu. 44 yaşındaki Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söyleyerek tebrik mesajı yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:04

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian yıllardır kurduğu üniversite hayallerini de gerçekleştirdi. Kardashian ailesinin en büyüğü olan Kim Kardashian hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu.

KIM KARDASHIAN HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

Ünlü yıldız daha önce hukuk eğitimi alma arzusunun Twitter'da bir video izledikten sonra “şaşkınlık” hissetmesiyle başladığını açıklamıştı. Kardashian'ın hocalarından biri onun bu altı yıl boyunca haftada 18 saat, yılda 48 hafta çalıştığını söylemiş ve “Bu toplam 5,184 saatlik yasal çalışma anlamına geliyor. Bu süreyi dört çocuk yetiştirirken, işlerini yürütürken, televizyon programları çekerken ve başkalarını savunmak için mahkeme salonlarında boy gösterirken geçirdi” dedi.

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor! Mezuniyete katıldı, kep attı

Mezuniyet kepi taktığı anları sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, hukuk yolculuğunun gururunu yaşadı. Törene Kardashian'ın kardeşi Khloé Kardashian, mentorluk yapan avukat Jessica Jackson ve CNN'den tanınmış isim Van Jones da katıldı

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor! Mezuniyete katıldı, kep attı

Sıkça Sorulan Sorular

KIM KARDASHIAN KAÇ YAŞINDA?
21 Ekim 1980 Los Angeles doğumlu Kim Kardashian, televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Bunların yanı sıra prodüktörlük, mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk ve stilistlik faaliyetlerinde bulunmaktadır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşk-ı Memnu çiftliği satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.