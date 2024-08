Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Sharon Stone Türk çayını elinden düşürmedi! Türkiye'ye bayıldı

03 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:44

Hem tatil hem de ödül için Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Sharon Stone, lüks yatıyla Bodrum denizine açıldı. Stone, Global İkon Ödülü’nü almak üzere geldi.

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİ SHARON STONE'DEN EZAN-I ŞERİF'E SAYGI!

Ödülünü almadan önce Bodrum'un tadını çıkaran Sharon Stone, lüks yatla dikkatleri çekti.

Magazin muhabirlerinin an be an takip ettiği Stone, Ezan okunduğu sırada bacaklarını indirerek kendini toparlaması dikkatlerden kaçmadı.

Ezan sesini duyar duymaz sessizleşen Stone üzerini de örttü.

Akabinde ise Hollywood yıldızının çevresindeki insanlara "Bu ses çok huzur veriyor" dediği ortaya çıktı.

Türk lezzetlerine bayıldığını ifade eden Stone, özellikle yat ekibine her gün lahmacun ve kebap ısmarladı. Türk çayını elinden düşürmeyen yıldız, sürekli tavla oynadı.