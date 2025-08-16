Hakan Fidan PKK'nın hedefinde! Şamil Tayyar'dan çok önemli açıklamalar

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin, Terörsüz Türkiye sürecine uyum sağlamadığı ve terör faaliyetlerine devam etmesi sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; 'Kusura bakmayın biz enayi değiliz, atılan adımları görmekteyiz' diyerek YPG'ye operasyon mesajı verdi.

Verilen operasyonlar mesajı sonrasında Bakan Fidan'ın PKK'nın ve siyasi uzantılarının hedefi haline geldiğini ifade eden Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

HAKAN FİDAN PKK'NIN HEDEFİNDE!

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ı hedefe koymuşlar, saldırıyorlar. Fidan’a yönelik saldırıların temel nedeni, Suriye’deki YPG tehdidine açık tavır koyması ve toprak bütünlüğünü savunması. Bakanın dili, güya süreci enfekte edermiş, zarar verirmiş, Kürtleri Israil’in kucağına itermiş, falan filan. Oysa YPG, Suriyeli Kürtlerin örgütü değildir.

İSRAİL'LE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR!

Esad Şam’a çekildiğinde bölgedeki 23 Kürt aşiretinin liderlerini katledip sürgüne gönderdiler. ABD’nin himayesinde lejyonerlerden çok uluslu örgüt oluşturdular. PKK silah bırakma kararı alınca, yaklaşık 700 mensubu ağır silahlarla YPG’ye katıldı. Şimdi İsrail’le birlikte oyun kuruyorlar, Şam’a göz diktiler. İsrail, para, silah, araç ve mühimmat desteği veriyor.

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ ÜSSÜ OLACAKLAR!

Planları tutarsa; İsrail’in bölgedeki yeni askeri üssü haline gelecek, operasyonel kara ordusu olacak. Yani, zaten İsrail’in kucağındalar. Kürtleri değil bölgedeki uluslararası paylaşım planlarını temsil ediyorlar.

Bu haliyle YPG, hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Kürtlere tehdittir. Bu tehdit algısı ve mücadele kararı, ayrıca devlet politikasıdır. Fidan, devlet iradesini dile getirmektedir.

BAKAN FİDAN'I YILDIRAMAYACAKLAR!

Cumhurbaşkanımız da Devlet Bahçeli de defalarca bunu ifade etti. O halde sorun nedir? ABD ve İsrail, ‘süreç örtüsü’ altında Suriye’deki kirli planını hayata geçirmek isterken, engel gördüklerini itibarsızlaştırmaya çalışıyor, operasyon çekiyor. Tıpkı Hakan Fidan’a yaptıkları gibi. Ama Başaramayacaklar, yıldıramayacaklar.