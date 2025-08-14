Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderliğinde yürütülen diplomasi sonucunda, PKK silah bırakma kararı aldı. Terörsüz Türkiye süreci, mecliste yapılan komisyonlarla birlikte resmiyete kavuştu.

Ancak PKK'nın Suriye'deki oluşumu YPG, Terörsüz Türkiye sürecine aykırı davranarak silah bırakmak yerine, çeşitli hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile yaptığı görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Fidan; 'Kusura bakmayın biz enayi değiliz, atılan adımları görmekteyiz' diyerek YPG'ye operasyon mesajı verdi.

Yaşanan bu gelişmeden sonra, 'TSK Suriye'de operasyonlara mı başlayacak?' sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız'a konuşan Gazeteci Güngör Yavuzaslan; YPG'nin istediği özerk bölge oluşmadan Türk askeri devreye girecektir' diyerek çarpıcı mesajlar verdi. İşte dikkat çeken röportajın detayları:

TÜRKİYE YIL SONUNU BEKLEYECEK

YPG ile Suriye yönetimi arasındaki anlaşmanın 12. Ayda biteceğini dile getiren Güngör Yavuzaslan: Türkiye yıl sonuna kadar bekleyecek ve mutabakatın durumuna göre aksiyon alacaktır. Olası bir anlaşmazlıkta ise Suriye yeni ordusuyla ortak hareket edilecektir.

ABD’NİN TAVRI ETKİLİ OLACAK

Şam’daki Ahmet eş-Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasındaki anlaşmanın mimarının ABD olduğunu dile getiren Yavuzaslan: Türkiye, ABD ile de bu konuyu diplomasi üzerinden belirli bir noktaya kadar yürütecektir. Aksi takdirde Türkiye, askeri müdahalede bulunacak.

YENİ SURİYE ORDUSU İLE ORTAK HAREKAT

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Türkiye için 1. Derece güvenlik tehdidi olduğunu dile getiren Yavuzaslan: Türkiye, YPG’nin yeni Suriye düzenine kendisini kabul ettirmesine izin vermeyecek. Gerekirse askeri müdahale yapılacaktır.

OPERASYONUN SONUÇLARI NELER OLUR?

YPG’nin orada özerk bir bölge oluşturmak istediğini dile getiren Yavuzaslan, “Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adında 3 farklı operasyon yaptı. Bu harekatların sonucunda güvenli bölgeler oluşması, Türkiye’nin bugüne kadar geçirdiği operasyonların başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Olası yeni bir operasyonda ise yine aynı başarılı sonuçların geleceğini beklemekteyim. Bu durum sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Şam yönetiminin elini de kolaylaştıracaktır” dedi.

Bakan Fidan’ın açıklamalarının ardından gözler Ankara’nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi. Uluslararası aktörlerin tepkisi ve sahadaki gelişmeler, operasyonun zamanlamasını ve kapsamını belirleyecek en önemli faktörler olarak görülüyor.