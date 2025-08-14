Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına karşı kararlı duruşunu yineledi. Bakan Fidan; YPG ve PKK, uyarıları dikkate almazsa eğer gerekli operasyonlar düzenleneceği ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Gazeteci Güngör Yavuzaslan; ‘Türkiye gerekirse askeri müdahale yapacaktır’ diyerek çok önemli mesajlar verdi. İşte röportajın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderliğinde yürütülen diplomasi sonucunda, silah bırakma kararı aldı. Terörsüz süreci, mecliste yapılan komisyonlarla birlikte resmiyete kavuştu.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

Ancak PKK'nın 'deki oluşumu , Terörsüz Türkiye sürecine aykırı davranarak silah bırakmak yerine, çeşitli hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile yaptığı görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Fidan; 'Kusura bakmayın biz enayi değiliz, atılan adımları görmekteyiz' diyerek YPG'ye operasyon mesajı verdi.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

Yaşanan bu gelişmeden sonra, ' Suriye'de operasyonlara mı başlayacak?' sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız'a konuşan Gazeteci Güngör Yavuzaslan; YPG'nin istediği özerk bölge oluşmadan Türk askeri devreye girecektir' diyerek çarpıcı mesajlar verdi. İşte dikkat çeken röportajın detayları:

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

TÜRKİYE YIL SONUNU BEKLEYECEK

YPG ile Suriye yönetimi arasındaki anlaşmanın 12. Ayda biteceğini dile getiren Güngör Yavuzaslan: Türkiye yıl sonuna kadar bekleyecek ve mutabakatın durumuna göre aksiyon alacaktır. Olası bir anlaşmazlıkta ise Suriye yeni ordusuyla ortak hareket edilecektir.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

ABD’NİN TAVRI ETKİLİ OLACAK

Şam’daki Ahmet eş-Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasındaki anlaşmanın mimarının ABD olduğunu dile getiren Yavuzaslan: Türkiye, ABD ile de bu konuyu diplomasi üzerinden belirli bir noktaya kadar yürütecektir. Aksi takdirde Türkiye, askeri müdahalede bulunacak.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

YENİ SURİYE ORDUSU İLE ORTAK HAREKAT

örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Türkiye için 1. Derece güvenlik tehdidi olduğunu dile getiren Yavuzaslan: Türkiye, YPG’nin yeni Suriye düzenine kendisini kabul ettirmesine izin vermeyecek. Gerekirse askeri müdahale yapılacaktır.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

OPERASYONUN SONUÇLARI NELER OLUR?

YPG’nin orada özerk bir bölge oluşturmak istediğini dile getiren Yavuzaslan, “Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adında 3 farklı operasyon yaptı. Bu harekatların sonucunda güvenli bölgeler oluşması, Türkiye’nin bugüne kadar geçirdiği operasyonların başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Olası yeni bir operasyonda ise yine aynı başarılı sonuçların geleceğini beklemekteyim. Bu durum sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Şam yönetiminin elini de kolaylaştıracaktır” dedi.

Türk askeri devreye girecek! Yıl sonuna kadar süre verildi

Bakan Fidan’ın açıklamalarının ardından gözler Ankara’nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi. Uluslararası aktörlerin tepkisi ve sahadaki gelişmeler, operasyonun zamanlamasını ve kapsamını belirleyecek en önemli faktörler olarak görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'da
Hakan Fidan'dan SDG/YPG'ye gözdağı mesajı! 'Kimse kusura bakmasın, enayi değiliz'
ETİKETLER
#Gündem
#türkiye
#suriye
#terör
#ypg
#tsk
#Pkk
#Diplomatşi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.