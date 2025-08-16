Menü Kapat
 Berkay Alptekin

AB liderlerinden Ukrayna konulu ortak açıklama: "Üçlü zirve için çalışmaya hazırız"

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü zirve çağrısı yaptı.

IHA
16.08.2025
16.08.2025
, ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki görüşme sonrası Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Polonya liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Trump'ın söz konusu liderler ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu sabah erken saatlerde Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarına dair bilgilendirdiği kaydedildi.

Avrupalı liderlerin Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "Anlaşma olana kadar anlaşma yok." sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada Trump'ın da öngördüğü gibi, bir sonraki adımın Zelenskiy'nin de dahil edildiği görüşme olması gerektiğinin altı çizildi.

"ULUSLARARASI SINIRLAR ZORLA DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR"

"Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız." ifadesine yer verilen açıklamada Avrupa'nın tutumu şöyle özetlendi:

"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu, aktif bir rol oynamaya hazırdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle iş birliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto edemez. Topraklarıyla ilgili kararları almak, Ukrayna'nın sorumluluğundadır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir."

Açıklamada Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği vurgulandı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

