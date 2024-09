Linkin Park değişimiyle şaşkınlığa uğrattı! Chester Bennington'ın annesi ağır konuştu

20 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:30

Linkin Park yep yeni albüm ve müzik tarzıyla sevenleriyle buluştu. Chester Bennington'ın ölümünden sonra bir araya gelen grupta yeni solist Emily Armstrong oldu. Chester Bennington'ın annesi yeni performans sonrası gruba tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü ABD’li alternatif metal ve nu metal grubu Linkin Park büyük bir değişimle gündeme geldi. Linkin Park'ın solisti Chester Bennington'ın ölümü sonrası gruba Emily Armstrong dahil oldu. Solist Chester Bennington'ın ölümünün üzerinden 7 yıl geçmesi sonrası grup üyeleri bir araya gelmişti.

Linkin Park yep yeni formatıyla 1 saatlik yeni albümün konserini verdi. Eski şarkılar Crawling, Numb, What I've Done, In The End’in de canlı performansı oldu. 2017'de Bennington'ın ölümünden sonra ara veren Kaliforniya grubu Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell ve yeni davulcu Colin Brittain tamamlıyor.

CHESTER BENNİNGTON'IN ANNESİ İSYANDA

Tüm dünyada ünlü metal grubunun yaptığı değişiklik konuşulurken Linkin Park solisti Chester Bennington'ın annesi Susan Eubanks merakla beklenen açıklamayı yaptı. Susan Eubanks, grubun eski şarkıları seslendirmesine tepki gösterdi.

Eubanks, Perşembe günü yayınlanan Rolling Stone dergisiyle yaptığı röportajda, nu metal grubunun özellikle kurucu ortaklar Mike Shinoda ve DJ Joe Hahn'ın kendisine, Bennington'ın vokallerini üstlenecek yeni bir sanatçı olan Emily Armstrong ile kayıt yapıp turneye çıkacakları konusunda bilgi vermediğini iddia etti.

GOOGLE'DAN ÖĞRENDİ

Eubanks, "Emily Armstrong'un gruba katıldığını Google'dan öğrendimİhanete uğramış hissediyorum. Bana bir şey yapacaklarsa bana haber vereceklerini söylediler. Bana haber vermediler ve muhtemelen çok mutlu olmayacağımı biliyorlardı. Bu konuda çok üzgünüm. Armstrong'un oğlumun şarkılarını söylemesi incitici" dedi.

Linkin Park 2009'da Rock'n Coke Festivalinde Türkiye'ye damga vurmuştu. Türkiye'de geniş fan kitlesi olan grubun ünlü solisti Chester Bennington'ın sahnede bayrak açması büyük beğeni toplamıştı.