TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından "Vasiyetimdir" başlıklı uzun bir yazı paylaştı. Medya sektörünün vefasızlığından yakınan Mahsun Kırmızıgül, "Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin!" paylaşımında bulundu.

Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
09:20

Peş peşe yakın sanatçı dostlarını kaybeden oyuncu ve şarkıcı , sektörünün vefasız olduğunu savundu ve "Vasiyetimdir" diyerek "Cenazeme gelmeyin!" dedi.

MAHSUN KIRIMIZIGÜL "VASİYETİMDİR" DEDİ, MEDYA SEKTÖRÜNÜ VEFASIZLIKLA SUÇLADI

Mahsun Kırımızıgül; "Haber bültenleri.. Sözüm size.. Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer vermiyorsunuz. Yaşarken görmezden geliyorsunuz. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde birden hatırlıyorsunuz.. Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur… Kaybettiklerimizde bu acı tabloya defalarca şahit olduk." diyerek sözlerine başladı.

Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti

Yakın zamanda birçok yakın dostunu kaybeden Mahsun Kırımızıgül, "Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar. Ama bugün çoğu haber kanalı ve haber bültenleri , sanatçının sesine yer vermek yerine; yolsuzluğa batmış hırsızlara, ikiyüzlü sahtekârlara, günübirlik çıkarların temsilcilerine yer veriyor. Yazıklar olsun!

Bir zamanlar Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar, Ufuk Güldemir, Uğur Dündar, Savaş Ay gibi gerçek gazeteciler vardı. Onlar halkın sanatçısına, emeğine sahip çıktılar; yaşarken değerlerini bildiler ve sanatçıları ana haberlere taşıdılar. Bugün gelinen nokta ise utanç vericidir." dedi.

Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti

"Vasiyetimdir" diyen Kırmızıgül, "Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz! Artık yanımızda duran, bizlerin alın terini gören, emeğimize saygı duyan ve bunu haber bültenlerinde yer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağım. Ve bu benim son sözüm, vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin. Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin hiç bir anlamı yoktur." diyerek sözlerini bitirdi.

Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı! Vefasızlığa isyan etti
