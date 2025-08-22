Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşaladı, Tozluyaka ekibi tepki gösterdi

Tozluyaka dizisinde rol alan Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından aynı dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kendisine gelen mesajları yayınlayan oyuncu, "Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti." dedi.

DOĞA LARA AKKAYA'DAN GÜNDEM OLACAK TAYANÇ AYAYDIN İDDİASI

2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisinde rol alan ve o dönem 21 yaşında olan Doğa Lara Akkaya, aynı dizide rol alan Tayanç Ayaydın2ın kendisini taciz ettiğini yazdı. Sosyal medya hesabından Tayanç Ayaydın'ın kendisine gönderdiği mesajları yayınladı.

Doğa Lara Akkaya'nın paylaşımı sonrası Tozluyaka oyuncuları da Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı. Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak rol arkadaşları Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı.