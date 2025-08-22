Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşaladı, Tozluyaka ekibi tepki gösterdi

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın’ın attığı mesajları paylaştı. Doğa Lara Akkaya “Sürekli beni sözlü, yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı.” dedi.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşaladı, Tozluyaka ekibi tepki gösterdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 16:06

Tozluyaka dizisinde rol alan Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından aynı dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini ettiğini iddia etti. Kendisine gelen mesajları yayınlayan oyuncu, "Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti." dedi.

DOĞA LARA AKKAYA'DAN GÜNDEM OLACAK TAYANÇ AYAYDIN İDDİASI

2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisinde rol alan ve o dönem 21 yaşında olan Doğa Lara Akkaya, aynı dizide rol alan Tayanç Ayaydın2ın kendisini taciz ettiğini yazdı. Sosyal medya hesabından Tayanç Ayaydın'ın kendisine gönderdiği mesajları yayınladı.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşaladı, Tozluyaka ekibi tepki gösterdi

Doğa Lara Akkaya'nın paylaşımı sonrası Tozluyaka oyuncuları da Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı. Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak rol arkadaşları Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşaladı, Tozluyaka ekibi tepki gösterdi
