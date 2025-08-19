Menü Kapat
Özcan Deniz düşman çatlattı! Eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı

Son yıllarda ailesiyle mahkemelik olan Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı. Özcan Deniz, annesinin "Samar yüzünden oğullarım küstü" sözlerine aldırış etmeyerek eşiyle birlikte çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Özcan Deniz düşman çatlattı! Eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı
Ünlü şarkıcı , son zamanlarda ailesiyle zor günler geçiriyor. Mahkeme süreci devam eden Özcan Deniz, bugün eşi 'ın doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcının aşk dolu paylaşımı ise göz doldurdu. İşte o paylaşım!

SAMAR DADGAR'A ÖZCAN DENİZ'DEN SÜRPRİZ

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Eşinin doğum gününden kareler paylaşan Özcan Deniz, "Mutlu yaşların olsun Canım benim" notunu ekledi.

Özcan Deniz düşman çatlattı! Eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı

Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz'in annesi Samar Dadgar'ın oğullarının arasını bozduğunu belirtmiş ve “Barışmazsanız villaları yakarım” demişti.

Özcan Deniz düşman çatlattı! Eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı

SAMAR DADGAR KAYINVALİDESİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ SOSYAL MEDYADA ANLATTI

Samar Dadgar, Özcan Deniz ile evlenmeden önce Kadriye Deniz'in kendisini dövdüğünü iddia ederek sosyal medya hesabından tüm yaşadıklarını anlattı. Kadriye Deniz'in kendisini tekmelerken ayağında olan pembe çorapları ve terliklerini asla unutmayacağını dile getirdi. Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı.

Özcan Deniz düşman çatlattı! Eşi Samar Dadgar için doğum günü sürprizi hazırladı
