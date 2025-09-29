Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz yeni imajıyla sahnelere geri döndü. Uzamış sakalıyla dikkat çeken Özcan Deniz, sevenlerini endişelendirdi. "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" diyen Özcan Deniz adeta veda konuşması yaptı.

ÖZCAN DENİZ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Konser sırasında bir anda mikrofonda veda açıklaması yapan Deniz, "Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim." dedi.

ÖZCAN DENİZ YENİ İMAJIYLA SEVENLERİNİN KARŞISINDA

Sahnelere beyaz sakallı haliyle dönen Özcan Deniz, sosyal medyada kendisine yapılan “Şirin Baba” benzetmesine tepki göstererek, “Elin yabancısı karizmatik oluyor, kendi sanatçınıza daha hoş bakın” dedi.

ÖZCAN DENİZ YİNE ADLİYEYE KOŞTU

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit eden ve eşi Samar Dadgar'a hakaret yağdıran abisi Ercan Deniz için yeniden adliyeye koştu. Geçtiğimiz haftalarda aralarındaki buzları eriten kardeşlerin tekrar arası bozuldu.