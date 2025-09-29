Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Özcan Deniz, İstanbul'da verdiği konserde söylediği sözlerle dinleyenleri endişelendirdi. Tehdit aldığını belirten Özcan Deniz, "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" diyerek ilginç bir konuşma yaptı.

Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu
Haber Merkezi
29.09.2025
29.09.2025
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan yeni imajıyla sahnelere geri döndü. Uzamış sakalıyla dikkat çeken Özcan Deniz, sevenlerini endişelendirdi. "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" diyen Özcan Deniz adeta veda konuşması yaptı.

ÖZCAN DENİZ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Konser sırasında bir anda mikrofonda veda açıklaması yapan Deniz, "Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu

ÖZCAN DENİZ YENİ İMAJIYLA SEVENLERİNİN KARŞISINDA

Sahnelere beyaz sakallı haliyle dönen Özcan Deniz, sosyal medyada kendisine yapılan “Şirin Baba” benzetmesine tepki göstererek, “Elin yabancısı karizmatik oluyor, kendi sanatçınıza daha hoş bakın” dedi.

Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu

ÖZCAN DENİZ YİNE ADLİYEYE KOŞTU

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit eden ve eşi Samar Dadgar'a hakaret yağdıran abisi için yeniden adliyeye koştu. Geçtiğimiz haftalarda aralarındaki buzları eriten kardeşlerin tekrar arası bozuldu.

Özcan Deniz'den sahnede veda gibi konuşma! Sözleri sevenlerini korkuttu
Sıkça Sorulan Sorular

ÖZCAN DENİZ KAÇ YAŞINDA?
19 Mayıs 1972 doğumlu Özcan Deniz, kariyerine müzikle başladı ve oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında da tanınmış çok yönlü bir sanatçıdır.
ETİKETLER
#özcan deniz
#Ercan Deniz
#Yeni İmaj
#Veda Konuşması
#Aile Çatışması
#Abs
#Magazin
