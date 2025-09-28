Nejat İşler'e kafa atan Gazeteci Tarık Eker'den açıklama var! Her şey o sözü söyleyince olmuş

Oyuncu Nejat İşler ile arasında geçen diyalog sonrası İşler'e kafa atan Gazeteci Tarık Eker, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Eker, olayın gelişimini anlatırken "Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

"SEN OSMAN GÖKÇEK'İN KÖPEĞİ MİSİN?"

Nejat İşler'e bir mekan çıkışı sırasında soru sormaya çalışırken İşler'in tepkisiyle karşılaştığını belirten Eker, çalıştığı kurum nedeniyle sanatçının kendisine ve kızına yönelik küfrettiğini aktardı. Eker'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanılan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bu açıklamayı yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur.

Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler'in yanına giderek röportaj yapmak istediğim talebimi kendisine ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler, "Sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S... git." diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.

Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan, "Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor." dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. Daha önce birçok kez meslektaşlarımla bu tarz olaylar yaşayan İşler, "Sen bu köpeklerin yanında neden çalışıyorsun?" şeklinde bana sorular sordu.

"BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUM BİR KIZ ÇOCUĞUM VAR"

Kendisine, "Ben bu sektöre 20 yılımı vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var." diye konuşup yanından uzaklaşsam da arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.

"TEKRAR KARŞILAŞTIĞIMDA KÜFÜRLERİNE DEVAM ETTİ"

Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle, "Senin patronunu da kızını da..." diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler'e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı.

"ÇALIŞTIĞIM KURUMDAN, NEJAT İŞLER'DEN, KIZIMDAN VE KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım.

En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."