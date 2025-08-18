Menü Kapat
 Suat Vilgen

Pierce Brosnan'dan kadın Bond konusunda geri adım! Cinsiyetçilik üstünden başrol tartışması

James Bond’u dört kez canlandıran ünlü aktör Pierce Brosnan, daha önce “kadın Bond zamanı geldi” sözlerinin aksine, bu kez karakterin erkek kalması gerektiğini söyledi.

Pierce Brosnan'dan kadın Bond konusunda geri adım! Cinsiyetçilik üstünden başrol tartışması
KAYNAK:
The Telegraph
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:53

Efsanevi ajan 007’yi 1994-2004 yılları arasında dört filmde canlandıran İrlandalı aktör Pierce Brosnan, Bond karakterinin geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Daha önce kadın bir Bond’un zamanı geldiğini savunan Brosnan, bu kez tam tersini dile getirerek Bond’un erkek olması gerektiğini vurguladı. Brosnan, bir sonraki 007 rolünü üstlenecek oyuncuya dair de tavsiyeler verdi. Rolün hayat değiştirici olacağını söyleyen oyuncu, “Cesur ol. Tadını çıkar. Kendini tanı, güçlü ol, sahaya çık ve harika vakit geçir” ifadelerini kullandı.

YENİ 007 İÇİN HEYECAN ARTIYOR

Daniel Craig’in 2021’de No Time to Die filmiyle Bond serisine veda etmesinden bu yana, yerine kimin geçeceği sinema dünyasında büyük merak konusu. Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill ve Theo James gibi isimler adaylar arasında gösteriliyor. Brosnan ise “Dışarıda çok sayıda harika adam var. Muhteşem bir rol. Rolü kim üstlenirse hayatı değişecek” diyerek adaylara dair yorum yaptı.

YENİ FİLMİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Bond serisinin yeni filmi için çalışmalar sürüyor. Bu ay başında, senaryoyu Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight’ın kaleme alacağı, yönetmen koltuğunda ise Dune serisinden tanıdığımız Denis Villeneuve’ün oturacağı duyuruldu. Ancak Dune: Messiah’ın 2026 Aralık ayında vizyona girmesi beklendiğinden, yeni Bond filminin çekimlerinin başlaması için hayranların biraz daha beklemesi gerekecek.

YENİ PROJESİNİ ANLATTI

Brosnan ayrıca Richard Osman’ın “Perşembe Cinayet Kulübü” adlı romanının sinema uyarlamasında da rol alacak. Oyuncu, yaşlı amatör dedektiflerin bir cinayeti çözme hikâyesini konu alan projeye ilişkin de konuştu. Brosnan, insani yönünün kendisini cezbettiğini belirttiği projeye, "Yaşlanmak, kendin olmak ve hayatı tutkuyla yaşamak cesaret ister” sözleriyle bağlandığını ifade etti.

