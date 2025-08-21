Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı

BLOK3 adıyla bilinen Hakan Aydın, ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ''Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.

BLOK3 HAKKINDA SORUŞTUURMA BAŞLATILDI

Menajer Ferhat Karagöz’ün, 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yontürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer şahıslar tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia ederek, şikayette bulunduğu ve olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, BLOK3’ün yapımcısı Maruf Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle darp ve tehdit etti.

Dilekçede, Yöntürk’ün Karagöz’ü, ''Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' diyerek tehdit ettiği, bilardo sopasıyla Karagöz’ün dizlerine, kollarına, sırtına, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu kaydedildi.

Karagöz’ün, ''Dads'' lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve şüpheli Hakan Aydın’ın yapımcısı olan Arda Soylu’yu ofiste gördüğü ve bu şahısların da Ferhat Karagöz’ün darp edilmesine şahit oldukları iddia edildi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Hakan Aydın’ın da Karagöz’e saldırdığı, Maruf Yöntürk’ün Karagöz’ü darp ederken çalışanına seslenerek, ''stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir'' dediği, bu kez çalışan tarafından getirilen ve susturucu takılan silahla darp ettiği iddiası yer aldı.

Maruf Yöntürk'ün, Ferhat Karagöz'ün kafasına silah dayayarak, ''Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız'' diye tehdit ettiği ileri sürüldü. ''Kaburgası kırılan, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler olan ve vücudunda yaralar açılan'' Ferhat Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan Hakan Aydın isimli şarkıcı ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ''Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.