Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı

Sahne adı BLOK3 ile tanınan Hakan Aydın isimli rapçi ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatıldı. Şikayet dilekçesinde ise Hakan Aydın’ın da Karagöz’e silahla saldırdığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 15:24

BLOK3 adıyla bilinen Hakan Aydın, ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ''Kasten yaralama, , yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, , hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.

BLOK3 HAKKINDA SORUŞTUURMA BAŞLATILDI

Menajer Ferhat Karagöz’ün, 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yontürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer şahıslar tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia ederek, şikayette bulunduğu ve olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, BLOK3’ün yapımcısı Maruf Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle darp ve tehdit etti.

Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı

Dilekçede, Yöntürk’ün Karagöz’ü, ''Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' diyerek tehdit ettiği, bilardo sopasıyla Karagöz’ün dizlerine, kollarına, sırtına, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu kaydedildi.

Karagöz’ün, ''Dads'' lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve şüpheli Hakan Aydın’ın yapımcısı olan Arda Soylu’yu ofiste gördüğü ve bu şahısların da Ferhat Karagöz’ün darp edilmesine şahit oldukları iddia edildi.

Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Hakan Aydın’ın da Karagöz’e saldırdığı, Maruf Yöntürk’ün Karagöz’ü darp ederken çalışanına seslenerek, ''stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir'' dediği, bu kez çalışan tarafından getirilen ve susturucu takılan silahla darp ettiği iddiası yer aldı.

Rapçi BLOK3'e soruşturma! Tehdit, şantaj, yağma iddiaları yer aldı

Maruf Yöntürk'ün, Ferhat Karagöz'ün kafasına silah dayayarak, ''Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız'' diye tehdit ettiği ileri sürüldü. ''Kaburgası kırılan, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler olan ve vücudunda yaralar açılan'' Ferhat Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan Hakan Aydın isimli şarkıcı ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ''Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Wanda Nara davayı kazandı, Mauro Icardi her şeyini kaybetti! Türkiye'den çıkarsa bir daha geri dönemeyecek
ETİKETLER
#darbe
#tehdit
#şantaj
#Blok3
#Hakan Aydın
#Maruf Yontürk
#Ferhat Karagöz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.