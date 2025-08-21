Wanda Nara davayı kazandı, Mauro Icardi her şeyini kaybetti! Türkiye'den çıkarsa bir daha geri dönemeyecek

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında süren gerilim daha da tırmandı. Arjantin basını, Icardi ve Nara’nın ayrılık sürecinde Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediğini ve davayı kazandığını belirtti.

WANDA NARA KAZANDI, MAURO ICARDI KAYBETTİ

Arjantin basınında yer alan iddialara göre; Wanda Nara’nın açtığı nafaka davası sonuçlandı ve Icardi her şeyini kaybetti. Arjantin programı DDM’de gazeteci Martín Candalaft, yargıcın aldığı kararı duyurdu. Buna göre, Mauro Icardi nafaka borçluları listesine eklenecek. Buenos Aires 106. Medeni Mahkemesi'nden alınan karara göre, Wanda Nara’nın talebi üzerine Icardi’nin Asociación Civil La Isla S.A. şirketindeki hisselerine 110 bin ABD doları tutarında haciz konuldu. Bu rakam, çocuklarının nafaka borcu için “gıda alacağı” kapsamında değerlendiriliyor.

Mahkeme ayrıca karar kesinleştiğinde futbolcunun Borçlu Nafaka Yükümlüleri Sicili’ne kaydedilmesine hükmetti.

ICARDI'YE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

110 bin dolarlık çocuk nafakası dışında haciz, 3.500 ABD doları ek faiz ve icra masrafını da kapsıyor. Mauro Icardi bu dava sonucuna göre; mal varlığının çoğunu kaybedecek.

Mahkeme ayrıca, adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanına yazı gönderilmesini, haczin uygulanmasını ve bu kaydın dava dosyasına işlenmesini emretti. İşlem tamamlandıktan sonra Mauro Icardi’ye resmi bildirim yapılacağı da kararda belirtildi.

İddialara göre futbolcuya Türkiye'den dönmesi halinde yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.