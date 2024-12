Ruhi Çenet dünyanın en derin mağarasına girdi! Bir yıldan fazla süren çekimlerini yayınladı

13 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:30

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla adından söz ettiren Ruhi Çenet, dünyanın en derin mağarasına girerek 1 yıldan fazla süren çekimlerini bitirdiğini duyurdu. Mağaradan fotoğraflar paylaşan Ruhi Çenet, "Sizin için yerin 2224 metre aşağısında yaptığımız belgeselde Dünyanın derin mağarasını keşfettik" dedi.

9 milyon liralık Youtube kanalı bulunan Ruhi Çenet bu yıl, kanalının çalınmasıyla gündeme geldi. Bir yıldan uzun süren çekimlerini tamamladığını belirten Ruhi Çenet, "Krubera Mağarasının dünyanın en derin mağarası olduğunu da belgeledik." dedi.

RUHİ ÇENET, "DÜNYANIN EN DERİN MAĞARASI" BELGESELİNİ YAYINLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ruhi Çenet, "1 yıldan uzun bir süredir çekimi için uğraştığımız belgeselimizi sonunda tamamladık. Sizin için yerin 2224 metre aşağısında yaptığımız belgeselde dünyanın en derin mağarasını keşfettik. Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar. Konuştuğum herkes oraya gitmemem konusunda ısrarcıydı, bazıları hayatımız kaybetmemden korkuyordu. Ancak Ramazan Kaya bu yolda bana can dostu oldu ve 8 gününü benimle birlikte karanlıkta geçirdi. Başıma bir şey gelmemesi için her an yanımdaydı, kendisinin paylaşımlarına sayfasından ulaşabilirsiniz. " dedi.

Mağarada buldukları ve daha önce keşfedilmediğini düşündükleri balık türünü incelemeye alındığını belirterek, "Mağarabililmcimiz Gennady Samokhin, keşifte daha önce keşfedilmediğini düşündüğümüz bir balık türü buldu, an itibariyle Kırım Federal Üniversitesi'nde inceleniyor. Aynı zamanda Krubera Mağarasının dünyanın en derin mağarası olduğunu da belgeledik." dedi.