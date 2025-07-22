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 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Türkiye gayrimenkul sektörü, 2025’e makroekonomik belirsizlikler ve yeni trendlerle girerken, sektörün deneyimli isimlerinden Hakan Şükrü Akdeniz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte gayrimenkul piyasasında dikkat edilmesi gerekenler...

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Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun
KAYNAK:
Türkiye'de İş Dünyası
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 13:12

Türkiye gayrimenkul sektörü, ekonomik dalgalanmalar ve hızla değişen trendlerle dolu bir dönemeçten geçiyor. Bu dinamik ortamda, sektörün deneyimli isimlerinden Hakan Şükrü Akdeniz, 11 yıllık başarılı kariyeri ve kurucusu olduğu Index Real Estate ile öne çıkıyor. Akdeniz, 2025 yılının için belirsizliklerin yanı sıra önemli fırsatları da barındırdığını vurgulayarak, yatırımcılara ve sektör paydaşlarına yol gösterecek kritik bilgileri paylaştı.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü’nde geçen 9 yılın ardından, 2014 yılında emlak sektörüne adım atan Hakan Şükrü Akdeniz, kısa sürede kendi markasını yaratma vizyonuyla hareket etti. Patentini aldığı Index Real Estate şirketini kurarak, 11 yıldır gayrimenkul alanında birçok önemli projeye imza attı.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

GAYRİMENKULDE FIRSATLAR VE RİSKLER BİR ARADA

Hakan Şükrü Akdeniz, 2025 yılının Türkiye emlak sektörü için makroekonomik istikrar arayışı, faiz politikaları ve hükümet destekleriyle şekillenecek, belirsizliklerin yanı sıra önemli fırsatları da içinde barındıran bir yıl olacağını belirtiyor. Akdeniz’in 2025 yılı için sektörden temel çıkarımları şu şekilde:

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

İç Talep Lokomotif Olacak: Konut satışlarında iç talebin belirleyici rol oynaması beklenirken, yabancı yatırımcı ilgisinin toparlanması ekonomik istikrara bağlı olacak.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Konut Fiyatlarında Reel Değer Kaybı Riski: Konut fiyatlarında nominal artışlar devam etse de, yüksek enflasyon nedeniyle reel değer kaybı riski sürmekte.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Kira Piyasasında Baskı Artacak: Kira piyasasında %25 sınırlamasının kalkmasıyla birlikte enflasyon oranında artışlar beklenmekte, bu da kiracılar üzerinde önemli bir baskı yaratmakta.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

ve Devlet Destekleri Kritik Rol Oynayacak: Arz ve talebi dengelemede kentsel dönüşüm projeleri ve devlet destekli finansman modelleri kilit öneme sahip olacak.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Lojistik Alanlarına Talep Artışı Sürecek: Ticari ve endüstriyel gayrimenkulde ise e-ticaretin etkisiyle lojistik alanlarına olan talep artışı devam edecek.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

GELECEĞİN TRENDLERİ; PROPTECH VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akdeniz’in sektörün geleceğine yönelik en önemli vurgusu ise PropTech (Gayrimenkul Teknolojileri) ve (yeşil binalar) trendleri üzerine oldu. “Bu iki alan, sektörün geleceğini şekillendiren temel faktörler olarak öne çıkmaktadır,” diyen Akdeniz, dijitalleşmenin ve çevre dostu yapıların gayrimenkulün geleceğinde vazgeçilmez olacağının altını çiziyor.

Yatırımcılar dikkat! 2025’te gayrimenkul sektöründe bunlara hazırlıklı olun

Hakan Şükrü Akdeniz, genel değerlendirmesinde, 2025’te Türkiye emlak sektörünün hem yerel hem de küresel ekonomik koşullara adaptasyon yeteneğini test edeceğini belirtiyor. Yatırımcılar için bölgesel analiz, kira getirisi potansiyeli ve yasal süreçlerin dikkatli incelenmesinin büyük önem taşıdığını ekleyen Akdeniz, sektörün doğru politikalar ve stratejik yatırımlarla güvenli bir aracı olma potansiyelini koruduğunu ifade etti.

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ETİKETLER
#yatırım
#kentsel dönüşüm
#sürdürülebilirlik
#emlak piyasası
#Türkiye Gayrimenkul
#Gayrimenkul Teknolojileri
#Proptech
#Ekonomi
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