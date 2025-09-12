Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ile Celal Can Algül'den sürpriz karar

Son olarak Şakir Paşa dizisindeki Sümbül rolüyle beğeni toplayan Helin Kandemir, bir süre önce ayrıldığı Celal Can Algül ile yeniden barıştı. Helin Kandemir ile ı Celal Can Algül'ün karesine ise beğeni yağdı.




12.09.2025
15:59


12.09.2025
15:59

İsimsizler dizisiyle oyunculuğa başlayan Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev ve Duy Beni gibi dizilerde rol alan Helin Kandemir son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisiyle de beğeni topladı. Özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu, eski aşkı Celal Can Algül ile yeniden barıştı.

HELİN KANDEMİR İLE CELAL CAN ALGÜL AŞKI YENİDEN

Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş ünlü oyuncu rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı. İki isim ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ikiliden sürpriz bir gelişme geldi. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ile Celal Can Algül'den sürpriz karar

Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift aşklarını bir kez daha ilan etmiş oldular.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 2004 doğumlu Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ni aldı. kameralar karşısına ilk defa 2017 yılında yayımlanan İsimsizler adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı. Babası Murat Kandemir lösemi sebebiyle 27 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ile Celal Can Algül'den sürpriz karar

CELAL CAN ALGÜL KAÇ YAŞINDA?

İş insanı Celal Can Algül, daha önce Derya Baykal ile merhum oyuncu Ferhan Şensoy'un küçük kızları Derya Şensoy ile aşk yaşıyordu. İkilinin 4 yıllık aşkları geçtiğimiz yıl sona ermişti.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir ile Celal Can Algül'den sürpriz karar
ETİKETLER
#ilişki
#oyuncular
#diziler
#Helin Kandemir
#Celal Can Algül
#Yeniden Bir Araya Geldi
#Magazin
