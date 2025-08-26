Sosyete de taciz iddialarıyla karıştı! Lara Kamhi'nin Volkan Büyükhanlı iddiası gündem oldu

Sanat dünyasında başlayan taciz iddiaları sonrası sosyetenin tanınan ismi yönetmen Lara Kamhi'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Yönetmen Lara Kamhi 19 yıl sonra ‘Volkan Büyükhanlı beni 4 saat dövdü’ dedi.

LARA KAMHİ: VOLKAN BÜYÜKHANLI 4 SAAT BENİ DÖVDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lara Kamhi, "19 yıl önceydi, yaşım 19. Ablamın sevgilisinin yakın arkadaşı benden hoşlanıyor, ilişki başlıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum." sözleriyle yaşadığı olayı anlatmaya başladı.

İkna sonucu tekrar barıştığını belirten Lara Kamhi, "Yalvar yakar yeminler ediyor bir daha asla elimi sürmeyeceğim diye ve ikinci bir şans veriyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi 'seni dinlemek güneşe bakmak' diye mesaj atıyor." dedi.

Şiddet gördüğünü iddia ederek yaşadıklarını anlatan Kamhi, "Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor sonra telefonu kırıp kapıları kapatıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor." dedi.

19 yıl sonra gördüğü şiddeti paylaşan Kamhi, "Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene..." Tabii herkes Lara Kamhi'nin bu ifşasını çok merak etti.

Sonunda o kişinin kim olduğunu açıkladı. "Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne ve işletmesi hangisi?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı." diyerek kendisine şiddet uyguladığını belirttiği kişiyi de açıkladı.