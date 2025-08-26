Taciz iddiaları Mesut Süre'nin İlişki Testi programını bitirdi

İlk olarak oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın’ın kendisine yazılı ve sözlü tacizde bulunduğunu açıklamasının ardından fotoğrafçı Dilan Bozyel ise oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silahlı taciz iddiasında bulundu. Taciz iddiaları gündemi sarsarken, Türkiye’nin en çok izlenen internet programlarından birine imza atan Mesut Süre geçtiğimiz gün taciz iddialarıyla konuşulmaya başlandı.

MESUT SÜRE TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada bir kadın Mesut Süre tarafından yıllar önce üniversitedeyken tacize uğradığını söyledi. Kadının iddiaları sonrası Mesut Süre tepki toplarken, yeni bir açıklama ise programının yapımcısından geldi.

Mesut Süre'nin programı İlişki Testi'nin yapımcısı yaptığı açıklamada, Süre ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

İLİŞKİ TESTİ PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamada; 'İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

MESUT SÜRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1981 Bursa doğumlu Mesut Süre, 2007 yılında program sunuculuğu yapmaya başladı. 2019 tarihinden beri yapmakta olduğu Mesut Süre ile İlişki Testi isimli, YouTube'da yayınladığı bir programı bulunmaktadır