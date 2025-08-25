Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu

Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan taciz iddiaları oyuncular Tayanç Ayaydın ile Mehmet Yılmaz Ak'a kadar uzandı. Aslıhan Gürbüz de ilk başta "Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" diyerek tepkisini ortaya koymuş daha sonra ise meslektaşı Gizem Güçlü'nün paylaşımına dikkat çekmişti.

ASLIHAN GÜRBÜZ ARKADAŞININ YAŞADIĞI TACİZİ PAYLAŞTI

Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek, meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından ise, "Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikâyetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz; "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle, sessiz kalmama çağrısında bulundu.