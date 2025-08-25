Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu

Oyuncu Aslıhan Gürbüz son günlerde yayınlanan taciz iddialarının ardından yakın arkadaşı oyuncu Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını "Bir ifşa da arkadaşımdan geliyor" notuyla duyurdu. Gizem Güçlü ise yaşadıklarını bir bir paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 11:16

Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan iddiaları oyuncular Tayanç Ayaydın ile 'a kadar uzandı. Aslıhan Gürbüz de ilk başta "Eğer sizi eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" diyerek tepkisini ortaya koymuş daha sonra ise meslektaşı Gizem Güçlü'nün paylaşımına dikkat çekmişti.

ASLIHAN GÜRBÜZ ARKADAŞININ YAŞADIĞI TACİZİ PAYLAŞTI

Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek, meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından ise, "Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikâyetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu

Aslıhan Gürbüz; "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle, sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Taciz iddiaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Aslıhan Gürbüz "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hırsızlıkla suçlanan İngiliz komedyen Cerys Ann Nelmes'in ifadesi ortaya çıktı
ETİKETLER
#taciz
#mehmet yılmaz ak
#istismar
#Mesut Adli
#Tayanç Ayaydın
#Aslıhan Gürbüz
#Gizem Güçlü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.