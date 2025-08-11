Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 11.08.2025

Tarkan'dan aylar sonra paylaşım! Eşi Pınar Tevetoğlu’nun doğum günün kutladı

Tarkan 2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. Özle hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin 2018 yılında Liya adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Almanya’da yaşayan çiftten Tarkan, aylar sonra bir paylaşım yaptı.

Tarkan'dan aylar sonra paylaşım! Eşi Pınar Tevetoğlu’nun doğum günün kutladı
Uzun süredir Almanya'da yaşayan , uzun bir aranın ardından eşiyle birlikte paylaşım yaptı. Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu2nun 39'ncu yaş gününü duygusal sözlerle kutladı.

TARKAN'DAN EŞİNE SEVGİ DOLU SÖZLER

Tarkan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Eşiyle karesini paylaşan Tarkan, "İyi ki doğdun canım benim. Kalp atışım, vatanım... Seni seviyorum." notunu düştü.

Tarkan'dan aylar sonra paylaşım! Eşi Pınar Tevetoğlu’nun doğum günün kutladı

TARKAN ANNE ACISIYLA KAHROLDU

Tarkan nisan ayında annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu için günler sonra paylaşım yapan Tarkan, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" dedi.

Tarkan'dan aylar sonra paylaşım! Eşi Pınar Tevetoğlu’nun doğum günün kutladı
