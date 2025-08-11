Tarkan'dan aylar sonra paylaşım! Eşi Pınar Tevetoğlu’nun doğum günün kutladı

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Tarkan, uzun bir aranın ardından eşiyle birlikte paylaşım yaptı. Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu2nun 39'ncu yaş gününü duygusal sözlerle kutladı.

TARKAN'DAN EŞİNE SEVGİ DOLU SÖZLER

Tarkan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Eşiyle karesini paylaşan Tarkan, "İyi ki doğdun canım benim. Kalp atışım, vatanım... Seni seviyorum." notunu düştü.

TARKAN ANNE ACISIYLA KAHROLDU

Tarkan nisan ayında annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu için günler sonra paylaşım yapan Tarkan, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" dedi.