Taylor Swift yüzüğünü gösterdi, Cillian Murphy yüz ifadesini saklayamadı

Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle beğeni toplayan 49 yaşındaki Cillian Murphy, son olarak The Graham Norton Show’a katıldı. Taylor Swift programda geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı yüzüğünü gösterdi. O anlarda Cillian Murphy'nin yüz ifadesi ise dikkat çekti.

TAYLOR SWIFT GERE GERE YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ, CILLIAN MURPHY'NİN DUYGULARI YÜZÜNDEN OKUNDU

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde The Graham Norton Show’un konukları arasındaydı. Aynı Taylor Swift de katıldı. Swift özel hayatıyla ilgili açıklama yaparken nişan yüzüğünü de göstermeden edemedi.

Taylor Swift, 18 ayar sarı altın üzerine yerleştirilmiş yaklaşık 10 karatlık antika yastık kesim bir pırlantadan oluşan yüzüğünü konuklara gösterirken Cillian Murphy'nın yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Taylor Swift yüzüğünü sergilerken seyirciler ve diğer konuklar coşkuyla alkış tuttu. Ancak Cillian Murphy alkış tutarken donuk yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.