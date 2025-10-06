Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Taylor Swift yüzüğünü gösterdi, Cillian Murphy yüz ifadesini saklayamadı

Peaky Blinders dizisinin sevilen oyuncusu Cillian Murphy, Taylor Swift ile birlikte katıldığı programda yüz ifadesiyle gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, nişan yüzüğünü heyecanla sergilediği anlarda Cillian Murphy'ın donuk yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2025
09:26
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
09:26

Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle beğeni toplayan 49 yaşındaki Cillian Murphy, son olarak The Graham Norton Show’a katıldı. programda geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı yüzüğünü gösterdi. O anlarda Cillian Murphy'nin yüz ifadesi ise dikkat çekti.

TAYLOR SWIFT GERE GERE YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ, CILLIAN MURPHY'NİN DUYGULARI YÜZÜNDEN OKUNDU

Ünlü geçtiğimiz günlerde The Graham Norton Show’un konukları arasındaydı. Aynı Taylor Swift de katıldı. Swift özel hayatıyla ilgili açıklama yaparken nişan yüzüğünü de göstermeden edemedi.

Taylor Swift yüzüğünü gösterdi, Cillian Murphy yüz ifadesini saklayamadı

Taylor Swift, 18 ayar sarı altın üzerine yerleştirilmiş yaklaşık 10 karatlık antika yastık kesim bir pırlantadan oluşan yüzüğünü konuklara gösterirken Cillian Murphy'nın yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Taylor Swift yüzüğünü gösterdi, Cillian Murphy yüz ifadesini saklayamadı

Taylor Swift yüzüğünü sergilerken seyirciler ve diğer konuklar coşkuyla alkış tuttu. Ancak Cillian Murphy alkış tutarken donuk yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Taylor Swift yüzüğünü gösterdi, Cillian Murphy yüz ifadesini saklayamadı
