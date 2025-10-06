Madonna, Elon Musk'ın teklifini elinin tersiyle itti: 'Ruhum satılık değil'

Dünya pop müziğinin önde gelen isimlerinden Madonna, Tesla'dan gelen reklam teklifini reddetti. Elon Musk'tan gelen 500 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmedi.

Tesla, reklam yüzü olması için ikon isim Madonna'nın kapısını çaldı. 67 yaşındaki sanatçı, bu astronomik teklif karşısında politik duruş sergileyerek reddetti. Ünlü yıldız, "Ruhum satılık değil" şeklinde savunma yaparak projede yer almayı reddetti.

Madonna sosyal medyada bu tavrıyla konuşulmaya başlandı. Şarkıcının hayranları tarafından bu tutumu övgüyle karşılandı.