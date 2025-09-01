Tuğçe Kandemir'e sahnede talihsiz kaza! Düşme anı kameralara yansıdı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu kendini yerde buldu.

TUĞÇE KANDEMİR SAHNE KAZASI ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü. Biranda neye uğradığını şaşıran Tuğçe Kandemir, yanındakilerin yardımıyla şarkısına giriş yaptı.

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 1996 Tuğçe Kandemir'in Bu Benim Öyküm şarkısı, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.