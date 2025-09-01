Hande Erçel ile Kerem Bürsin yıllar sonra aynı karede

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural bugün son yolculuğuna uğurlandı. Nilperi Şahinkaya'ya destek olmak isteyen ünlü isimler de cenaze töreninde yer aldı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin de yıllar sonra cenazede karşılaştı.

HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN YILLAR SONRA YAN YANA

Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı. Bir dönem sevgili olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin de yıllar sonra karşılaşmış oldu.

İki isim de Nilperi Şahinkaya'nın yanından bir saniye olsun ayrılmazken, ikili birbirlerine selam dahi vermedi. Hande Erçel, kısa süre önce Hakan Sabancı ile ilişkisin bitirmesiyle gündemdeyken, Melisa Sabancı da