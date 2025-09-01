Hande Erçel, annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Nilperi Şahinkaya dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum" sözleriyle annesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün ise Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

HANDE ERÇEL'DEN NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA DESTEK

Mavi Kadın içerik editörü Melisa Bekerenli'nin haberine göre; Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle tedavisini sürdüren Vural, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze törenine 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden dolayı kaybeden Hande Erçel de katıldı. Bige Önal ile cenaze törenine gelen Hande Erçel, Nilperi Şahinkaya'yı teselli etti.

Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı. Ünlü isimler, Nilperi Şahinkaya'ya destek olarak yanında bulundular.