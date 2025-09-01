Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel, annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, uzun süre kanser tedavisi gördüğü hastane dün hayatını kaybetti. Bugün Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenazeye sanat camiasından da yoğun katılım oldu. Kerem Bürsin'in yanı sıra Nilperi Şahinkaya'ya destek olmak isteyen Hande Erçel de cenazede yerini aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 13:40

dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım annemle verdiğimiz mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum" sözleriyle annesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugün ise Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

HANDE ERÇEL'DEN NİLPERİ ŞAHİNKAYA'YA DESTEK

Mavi Kadın içerik editörü Melisa Bekerenli'nin haberine göre; Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ailesi ve sevenlerinin desteğiyle tedavisini sürdüren Vural, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Hande Erçel, annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Cenaze törenine 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden dolayı kaybeden de katıldı. Bige Önal ile cenaze törenine gelen Hande Erçel, Nilperi Şahinkaya'yı teselli etti.

Hande Erçel, annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Cenazeye katılan arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı. Ünlü isimler, Nilperi Şahinkaya'ya destek olarak yanında bulundular.

Hande Erçel, annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığı sonrası ilk kez konuştu
ETİKETLER
#kanser
#cenaze töreni
#nilperi şahinkaya
#hande erçel
#Ünlüler
#Meltem Vural
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.