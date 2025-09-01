Tuğçe Tayfur'a sahnede talihsiz kaza! Düşme anı kameralara yansıdı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Tuğçe Tayfur, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu kendini yerde buldu.

TUĞÇE TAYFUR'UN SAHNE KAZASI ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü. Biranda neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur, yanındakilerin yardımıyla şarkısına giriş yaptı.

Konserde göndermelerde de bulunan Tuğçe Tayfur, "Yediğimi darbeler ve bıçaklar insanoğlunun nefsi ile uğraşıyor. Yeri geliyor affedemiyorsun, Allah'a havale ediyorsunuz. Şu an tam o noktadayım. Ben, 'Allah'ım sen affedersin o yüzden ben affetmiyorum' diyorum" açıklamasını yaptı." dedi.

TUĞÇE TAYFUR KAÇ YAŞINDA?

18 Mart 1988 doğumlu Tuğçe Tayfur, oyuncu Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızıdır. Tayfur, ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010 yılında ikinci eşi Taner Şafak'tan 2019 yılında boşandı. 2023 yılında ise Muhammet Aydın ile evlendi ve Ocak 2024'te hamile olduğunu açıkladı.