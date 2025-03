Ünlü aktörden acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Guiding Light ve One Life to Live dizilerinde uzun süre rol alan gündüz kuşağı dizisinin yıldız oyuncusu Mark Dobies'den acı haber geldi. Ünlü isim, 65 yaşında hayatını kaybetti.

One Life to Live ve Guiding Light dizilerinde yer alan oyuncu Mark Dobie, hayatını kaybetti. Dizide 2000-2001 yılları arasında doktor/hükümet ajanı olan Guiding Light'ta Dr. Noah Chase rolüyle yer alan oyuncu kısa sürede büyük başarılara imza attı. Ayrıca oyuncu 2003-2005 yılları arasında One Life to Live'da katil olduğu ortaya çıkan bölge savcısı Daniel Colson rolüyle de kariyerinde zirveye çıkmıştı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Locher Room tarafından paylaşılan açıklamada; "Bu gerçekten üzücü ve beklenmedik haberi paylaşmaktan nefret ediyorum. Mark Dobies 11 Mart'ta 65 yaşında, çok çok genç yaşta vefat etti. Mark ile Guiding Light'ta çalışma şansım oldu ve onu her zaman gerçekten iyi bir adam olarak tanıdım" ifadelerine yer verildi.

Çok üzgün olduğunu belirtilirken, "Ayrıca The Normal Heart'taki performansını izleme şansına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu küçük dünya bağlantısını asla unutamam: Şimdiki kocam Ray ile çıkmaya başladığımızda ve ailesiyle ilk kez tanışacağımızda, sokak isimleri bana çok tanıdık geldi. Mark ve ailesinin yolun hemen aşağısında yaşadığı ortaya çıktı. Çocukları ve eski eşi Linda bugün hala komşularımız. Lütfen bu zor zamanlarda ailesini düşüncelerinizde tutun. Huzur içinde uyu, Mark. Seni özleyeceğiz!" denildi.