Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimlerin kazandığı astronomik ücretler, müzik dünyasındaki ekonomik büyüklüğü bir kez daha ortaya koydu. Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Sibel Can ve Kenan Doğulu gibi isimler milyonluk kazançlarıyla dikkat çekerken, Hadise kazancıyla diğer isimleri geride bıraktı.

ÜNLÜLERİN YILBAŞI TARİFELERİ BELLİ OLDU

Gel Konuşalım programında yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlü sanatçıların ücretleri tek tek açıklandı. Ünlü isimlerin kazançlarını duyanlar, "Gerçekten inanılmaz büyük paralar alıyorlar" yorumlarını yaptı.

Gel Konuşalım programının sunucularının iddialarına göre; Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak. Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL aldığı öğrenildi.

YILBAŞI REKORU HADİSE'DE

Listenin zirvesinde ise Hadise yer aldı. Sanatçının yılbaşı gecesi iki ayrı mekânda sahne alacağı ve toplamda 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceği öne sürüldü. Hadise'nin bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.