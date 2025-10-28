Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

Ünlü isimlerin yılbaşı kazançları belli oldu. Hadise, iki ayrı sahnede toplam 20 milyon TL kazanarak rekor kırarken; Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin de milyonluk sahne ücretleri dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 15:52

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimlerin kazandığı astronomik ücretler, dünyasındaki ekonomik büyüklüğü bir kez daha ortaya koydu. , , ve gibi isimler milyonluk kazançlarıyla dikkat çekerken, kazancıyla diğer isimleri geride bıraktı.

ÜNLÜLERİN YILBAŞI TARİFELERİ BELLİ OLDU

Gel Konuşalım programında yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlü sanatçıların ücretleri tek tek açıklandı. Ünlü isimlerin kazançlarını duyanlar, "Gerçekten inanılmaz büyük paralar alıyorlar" yorumlarını yaptı.

Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

Gel Konuşalım programının sunucularının iddialarına göre; Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak. Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL aldığı öğrenildi.

Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi

YILBAŞI REKORU HADİSE'DE

Listenin zirvesinde ise Hadise yer aldı. Sanatçının yılbaşı gecesi iki ayrı mekânda sahne alacağı ve toplamda 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceği öne sürüldü. Hadise'nin bu kadar yüksek bir talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı.

Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! Zirvedeki isim bu sene de değişmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emrah yıllar sonra sahneye döndü! Hem görüntüsüne hem sahne performansına eleştiri yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sibil Çetinkaya hastane odasında zor günler geçiriyor: Uzun süre daha buradayım
ETİKETLER
#müzik
#ebru gündeş
#ücret
#hadise
#Ajda Pekkan
#kenan doğulu
#sibel can
#Eğlence Merkezi
#Yılbaşı Gecesi
#Yılbaşı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.