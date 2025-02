Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'i cenazede yalnız bırakmadı

Maraşlı, Reaksiyon ve Aile Çıkmazı gibi isimlerde yer alan Melis İşiten, yaptığı son paylaşımıyla babaannesini kaybettiğini duyurdu. "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik." diyen İşiten'in babaannesi bugün son yolculuğuna uğurlandı.

URAZ KAYGILAROĞLU, MELİS İŞİTEN'İ YALNIZ BIRAKMADI

Bugün Melis İşiten'in babaannesi Ayla İşiten, Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi. Melis İşiten gözyaşlarına boğulurken, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu da cenazede yer aldı. 2014-2019 yıllar arasında evli kalan ve Ada adında çocukları olan çiftin birbirine olan desteğine yorum yağdı.

MELİS İŞİTEN ACI HABERİ SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Melis İşiten sosyal medyadan ""Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim. Büyüttün, sakındın. Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl." dedi.