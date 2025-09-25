Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki rolüyle popüler olan Wilma Elles, doğumdan 4 gün sonra yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:39

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Wilam Elles, 2022 yılında Mehmet Şah ile evlendi. 3 çocuğu olan Wilam Elles, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu haberini paylaşmıştı. yapan , 4 gün sonra verdiği polla ise beğeni topladı.

WILMA ELLES DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Dördüncü çocuğunu kucağına alan , yaptığı paylaşımda, "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim... 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik... Leon Mirza bize emanet... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin....Seni çok seviyoruz... Milat ve Melodi ve Tiaraya kardeş oldun... " dedi.

Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti

Milat, Melodi, Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Elles yeniden bebek beklediğini duyurdu. Elles paylaşımına "Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düşmüştü.

Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti

Ardından ise doğumdan sonraki fotoğrafını paylaşan Elles, paylaşımının altına ise, "Doğumdan dört gün sonra aynı yerde" notunu ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

WILMA ELLES KAÇ YAŞINDA?
18 Ekim 1986 Almanya doğumlu Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki adıyla Mücella Elles, Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız
ETİKETLER
#wilma elles
#hamilelik
#oyuncu
#doğum
#mehmed fetihler sultanı
#Yeni Doğan Bebek
#Dördüncü Çocuk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.