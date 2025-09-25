Wilma Elles doğumdan 4 gün sonra poz verdi! Altı gün arayla aynı yere koşa koşa gitti

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Wilam Elles, 2022 yılında Mehmet Şah ile evlendi. 3 çocuğu olan Wilam Elles, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu haberini paylaşmıştı. Doğum yapan oyuncu, 4 gün sonra verdiği polla ise beğeni topladı.

WILMA ELLES DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Dördüncü çocuğunu kucağına alan Wilma Elles, yaptığı paylaşımda, "Leon Mirza 17.09.2025. Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim... 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik... Leon Mirza bize emanet... Oğlum seninle kavuştuk... Bizim için en büyük nimetsin....Seni çok seviyoruz... Milat ve Melodi ve Tiaraya kardeş oldun... " dedi.

Milat, Melodi, Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Elles yeniden bebek beklediğini duyurdu. Elles paylaşımına "Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düşmüştü.

Ardından ise doğumdan sonraki fotoğrafını paylaşan Elles, paylaşımının altına ise, "Doğumdan dört gün sonra aynı yerde" notunu ekledi.