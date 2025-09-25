Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
SON DAKİKA!
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız

Evleri ayırdıkları iddia edilen Pelin Akil ile Anıl'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi. İddialara göre; İki ünlü isim Portekiz vatandaşlığı alabilmek için resmi olarak boşanma davası açmadı.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:07

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile çiftinin geçtiğimiz haftalarda resmi olarak boşandığı iddia edilmişti. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, resmi olarak boşanmadı.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN RESMİ OLARAK BOŞANMADI MI?

Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Anıl Altan ile Pelin Akil çifti resmi olarak boşanmak için herhangi bir başvuruda bulunmadı. Evleri ayıran çiftin iddiaya göre; 'den ev aldığı ve için başvuruda bulundukları öğrenildi. Evliyken başvuruda bulunan için vatandaşlık için evliliğin devam etmesi gerektiği belirtilince resmi olarak başvurusu gerçekleşmedi.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız

ANIL ALTAN'DN BOŞANMA İDDİALARI SONRASI PELİN AKİL'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İki kızının babası Anıl Altan'dan geçtiğimiz gün boşandığı iddia edilen Pelin Akil, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Artık kendimi keşfetmeye, bugüne kadar ertelediğim ya da yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum" dedi.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız

Boşandıktan sonra ertelediği her şeyi daha ön plana koyduğunu belirten Pelin Akil, "Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim. Kısacası hem annelik hem hem de kişisel yolculuğumun yeni bir dönemindeyim" diyen Pelin Akil'in sözleri hayranlarını şaşırttı.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız
