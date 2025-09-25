Pelin Akil ile Anıl Altan'ın resmi olarak boşanmadığı iddia edildi! Sebebini duyunca şok olacaksınız

2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin geçtiğimiz haftalarda resmi olarak boşandığı iddia edilmişti. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, resmi olarak boşanmadı.

PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN RESMİ OLARAK BOŞANMADI MI?

Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; Anıl Altan ile Pelin Akil çifti resmi olarak boşanmak için herhangi bir başvuruda bulunmadı. Evleri ayıran çiftin iddiaya göre; Portekiz'den ev aldığı ve vatandaşlık için başvuruda bulundukları öğrenildi. Evliyken başvuruda bulunan için vatandaşlık için evliliğin devam etmesi gerektiği belirtilince resmi olarak boşanma başvurusu gerçekleşmedi.

ANIL ALTAN'DN BOŞANMA İDDİALARI SONRASI PELİN AKİL'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İki kızının babası Anıl Altan'dan geçtiğimiz gün boşandığı iddia edilen Pelin Akil, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Artık kendimi keşfetmeye, bugüne kadar ertelediğim ya da yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum" dedi.

Boşandıktan sonra ertelediği her şeyi daha ön plana koyduğunu belirten Pelin Akil, "Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim. Kısacası hem annelik hem müzik hem de kişisel yolculuğumun yeni bir dönemindeyim" diyen Pelin Akil'in sözleri hayranlarını şaşırttı.

